Un concorso per assumere i nuovi ausiliari del traffico 

Per i futuri ausiliari del traffico a Carloforte il Comune bandirà un concorso da cui scaturirà una nuova graduatoria. Per poter partecipare al bando è essenziale, tra gli altri requisiti, essere in possesso dell’abilitazione di ausiliario del traffico dopo aver superato l’esame del corso di formazione.

«Negli ultimi anni – si legge nella delibera della Giunta Rombi – il servizio degli ausiliari del traffico ha fornito un supporto importante alla mobilità e alla sosta del centro urbano. La graduatoria del personale con la qualifica di ausiliario del traffico del 2024 è formata da soli tre operatori idonei e non soddisfa le esigenze di personale previste». Sarà quindi bandito un nuovo concorso, la richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro il 14 aprile. Prima della scadenza dei termini l’amministrazione comunale organizzerà un corso di formazione per ottenere la qualifica di ausiliario del traffico, in modo che un numero più alto di persone possa partecipare al concorso.

Le prove d’esame consistono in uno scritto con domande a risposta multipla sulle competenze dell’ausiliario del traffico e sul Codice della Strada, e una prova pratica con la stesura di un verbale.

