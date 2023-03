Un concorso e tante polemiche 

Il commissario straordinario Remo Ortu dà il via libera alla pubblicazione del bando per l’assunzione di tre persone a tempo indeterminato all’interno della società in house Villasimius Srl e il gruppo “Noi Siamo Villasimius” ne chiede la revoca immediata. I tre firmatari del gruppo – Maurizio Marci, Carlo Fadda e Raffaele Lallai - hanno motivato la loro richiesta in una nota inviata, appunto, al commissario.

La protesta

«Un’amministrazione comunale – mettono in evidenza – deve offrire tutte le opportunità che possano migliorare la condizione economico-sociale della società» e dunque «considerato che al fine di garantire la più ampia partecipazione di tutti gli interessati alla selezione pubblica siano da valutare le tempistiche per la preparazione alle prove in un tempo congruo tali da garantire pari opportunità per tutti i candidati e considerato che Villasimius sarà chiamato alle urne il 28 e 29 maggio si ritiene opportuno che sia un organo politico a dover fornire indirizzi di tale portata». La richiesta è dunque quella della revoca della selezione «al fine di poter consentire la massima partecipazione e garantire a tutti gli aspiranti candidati la possibilità di un’adeguata preparazione che, secondo le attuali disposizioni, non risultano appropriate».

Il commissario

Il commissario si è detto meravigliato della richiesta: «Questo – chiarisce Ortu – è un atto programmatore, non si può attendere l’esito delle elezioni. Se non si procede in questo modo non si può neppure approvare il bilancio con tutte le conseguenze del caso». Ortu aggiunge: «Di certo verificherò la correttezza di tutte le procedure, allo stesso modo non posso accogliere una richiesta di questo genere». In ogni caso «nei prossimi giorni mi riserverò di rispondere in maniera adeguata alla nota che mi è stata inoltrata dal gruppo Noi Siamo Villasimius». Il gruppo, guidato dall’ex vicesindaco Maurizio Marci, è in campo per le elezioni. Oltre a loro ci sono altri cinque gruppi in campo: quello di Gianluca Dessì (Villasimius Unita), di Tore Sanna, di Michele Cireddu (Villasimius Viva), di Dante Sicbaldi (Evoluzione Villasimius) e di Pino Gagliardo.