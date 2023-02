Un concorso di idee  per progettare  la futura rete ciclabile  

Buone notizie per gli amanti delle pedalate e della mobilità sostenibile. L'idea del Comune è quella di realizzare una vera pista ciclabile in tutto il territorio e riqualificare gli accessi al mare. Un mega progetto da 5 milioni di euro. È nero su bianco sull'ultima delibera approvata dalla giunta Cannas, prima della debacle. L'ufficio Lavori pubblici intanto va avanti con l'iter e ha bandito un concorso di idee in due step per la progettazione.

Il documento preliminare alla progettazione redatto dal Rup, l'ingegner Maurizio Murru, si rifà al piano del traffico del 2009 che prevedeva una rete ciclabile di circa 26 chilometri. Un percorso e spazi per la mobilità pedonale protetta non solo in centro ma anche nelle strade periferiche. Un'ipotesi di mobilità sostenibile che possa sovrapporsi con i principali assi viari di Tortolì e Arbatax. E, attraverso questa, valorizzare e riqualificare gli accessi alle spiagge.

Il concorso di idee per la progettazione tecnica ed economica ha come base questo piano. «Le proposte dovranno privilegiare la vocazione del territorio, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici, devono essere agevolmente realizzabili e con soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio» si legge nel bando. Il concorso prevede dei premi: al miglior progetto andranno circa 24.600 euro, al secondo oltre 8.800, al terzo e al quarto poco più di 1700 euro.

Due gli step: nel primo verranno selezionate le migliori proposte ideative, che verranno poi ammesse al secondo grado. Il concorso si svolgerà sulla piattaforma Concorsi di Progettazione. C'è tempo sino al 7 aprile 2023.