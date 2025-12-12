«Un concorso di idee per il faro di Capo Ferrato» 

Il faro di Capo Ferrato (attualmente in stato di abbandono) al Comune di Muravera per rilanciarlo e farne un centro di attrazione turistica. La strada è ancora lunga, ma nei giorni scorsi è stato compiuto il primo passo: la firma di un protocollo di intesa tra il sindaco Salvatore Piu e l’agenzia regionale del demanio. L’obiettivo, come viene riportato nel documento, è quello «di un proficuo rapporto di collaborazione per l’avvio di tutte le attività preordinate alla valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato, ricadenti nel territorio di riferimento, a partire dall’immobile denominato Faro di Capo Ferrato». L’acquisizione al patrimonio del Comune potrà avvenire in una seconda fase.

I passaggi

Nel primo periodo Comune e Demanio si confronteranno sul percorso da seguire per poi progettare – coinvolgendo la comunità – il futuro del faro. Ambo le parti avranno il compito «di attrarre iniziative di alto livello ambientale, sociale, di ricerca scientifica, di valorizzazione culturale, nonché turistiche e sportive, nel pieno rispetto delle tutele vigenti e dei limiti alla fruibilità dei luoghi».Il primo cittadino di Muravera rimarca che «era intenzione del Comune da oltre dieci anni entrarne in possesso per ridargli vita e valorizzarlo. Ancor di più negli ultimi tempi dal momento che un giorno sì e anche l’altro assistevamo impotenti a scene di vandalizzazione”. Non mancano le idee: «Sarebbe bello – spiega Piu – farne un punto di riferimento per i turisti che amano le escursioni negli angoli più suggestivi di Muravera, mare compreso. Come Comune siamo pronti ad investire delle somme importanti. Ovviamente, assieme alla Regione, sonderemo la possibilità di ottenere dei finanziamenti». C’è da rifare anche la stradina di accesso «e a questo – conclude Piu – penseremo noi».

La storia

Il Faro – anche questo viene riportato nel protocollo – «era utilizzato come alloggio di servizio per il personale del ministero della Difesa – Marina che tuttora mantiene in funzione il segnalamento luminoso». Una delle ipotesi, come spiega l’assessore Fabio Piras, è proprio quella di ricavarne dei posti letto in chiave turistica: «Ci sono una decina di camere con vista mozzafiato che farebbero gola ad un turismo di nicchia o anche ai turisti che amano i ritmi lenti e l’isolamento». Per individuare l’idea vincente «stiamo pensando - dice ancora Piras - a un concorso di idee internazionale. Allo stesso tempo cercheremo le risorse per ridare vita ad un faro che si trova in un angolo meraviglioso della Sardegna, all’interno di un’oasi naturalistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA