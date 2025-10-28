Un concorso di corti per raccontare la città 

Torna il concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione tra cortometraggi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza organizzata dall’Associazione Spazio Aperto. La sezione cinema del premio dedicato a Cagliari, assieme a quella fotografica sempre dedicata al capoluogo, è giunta all’undicesima edizione.

In soli tre minuti di tempo i partecipanti dovranno produrre e presentare Cagliari in brevissimi corti d’autore che ne evidenzino i pregi, e magari anche i difetti, cercando di fissare peculiarità, angoli nascosti, storie originali e i luoghi suggestivi della città. Non è richiesto nessun tema specifico sulla città né alcun tipo di prerequisito per partecipare. Saranno ammessi anche i corti realizzati con smartphone e altri supporti. L’iscrizione al concorso è gratuita.

La giuria, composta da esperti del settore, tra cui il regista sardo affermato a livello nazionale Mario Giua Marassi, valuterà i migliori corti assegnando i premi previsti dal regolamento che vanta un montepremi, tra cinema e fotografia, di oltre 4.000 euro.

La serata di premiazione con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori si terrà il 21 dicembre nel corso di un gala alla presenza di celebri personalità del mondo del cinema e della fotografia.

Per visionare il bando di concorso si può visitare la pagina Facebook “Fotografando Cagliari” oppure scrivere alla mail: spazioapertosardegna@gmail.com o telefonare al numero 393.3051602.

