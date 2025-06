Un concerto rianima il centro polifunzionale 

Grande successo per il concerto di fine anno scolastico della scuola civica di musica “Antonietta Chironi” al Centro polifunzionale di via Roma. Tanti i partecipanti all’evento all’aperto. Il gradimento della serata fa riflettere in città sull’utilizzo di spazi come il Polifunzionale, piazze, giardino della biblioteca Satta e monte Ortobene. «Iniziative di questo tipo sono essenziali per una comunità che ha a cuore se stessa e il futuro dei propri figli - dice Rachele Sotgiu -. Non solo l’iniziativa della scuola civica, ma sarebbe bello avere anche concerti per tutta l’estate, allievi e professionisti. E il cinema all’aperto». D'accordo anche Antonio Musina dell’associazione Su Rosariu e Zente Santupredina che organizzano eventi in piazza del Rosario, nel quartiere storico di San Pietro: «Gli appuntamenti a cielo aperto danno un valore aggiunto a quello che la città offre. Se un turista trascorre la giornata a Nuoro e poi chiude con iniziative come quelle della scuola civica o del cinema all’aperto è sicuramente piacevole, che invoglia. Bisogna diversificare le serate nuoresi. Il principio base è vivere la città. Noi ci proviamo ogni anno, basandoci in particolare sugli aspetti etnografici e tradizionali, anche in collaborazione con l’Isre».

