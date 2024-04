Un concerto per “Sa die” 

Anche Dolianova si prepara a celebrare “Sa die de Sardigna”, la festa nazionale del popolo sardo. Lo farà con un concerto organizzato dal Circolo musicale parteollese che metterà insieme il gruppo bandistico locale e quattro cori polifonici: il “Gruppo Folk Città di Dolianova”, “Nova Harmonia” di Serdiana, “Su Beranu” di Siliqua e “Città di Villacidro” sotto la direzione artistica di Roberta Deiana ed Elisabetta Agus. Presenti anche i suonatori di launeddas Gianfranco Meloni e Fabrizio Rosas. Per celebrare al meglio la ricorrenza, verranno eseguiti alcuni brani tradizionali della musica sarda rivisti e adattati dai direttori artistici e altri pezzi originali scritti per le formazioni bandistiche dai maestri Lorenzo Pusceddu, Filippo Ledda e Michele Mangani. L’appuntamento è per sabato 27 aprile alle 20.00 nell’aula magna della scuola di viale Europa. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA