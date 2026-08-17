Un concerto per ricordare Francesco Salis  

Una serata dedicata alla memoria, alla poesia e alla musica d’autore. Venerdì alle 21, il parco di San Giovanni dei fiori a Oristano ospiterà “Chissà se la luna ha una mamma”, concerto-omaggio ai fratelli Salis e in particolare a Francesco, figura centrale della musica d’autore, del beat e del progressive italiano.

L’evento, organizzato dall’Ente concerti “Alba Pani Passino”, nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare l’opera di Francesco e Antonio Salis, protagonisti di una stagione musicale irripetibile capace di fondere identità sarda, ricerca sonora e influenze internazionali.

Sul palco si esibirà il trio composto da Fabrizio Meli (pianoforte), Massimo Salis (chitarra e voce) e Corrado Atzei (chitarra e voce). In occasione del concerto sarà possibile anche effettuare una visita guidata, su prenotazione, della chiesa di San Giovanni Battista, a cura di Maurizio Casu.

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