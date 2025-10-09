Un concerto per i coristi scomparsi 

Si rinnova a Sinnai l’appuntamento di metà ottobre con il coro maschile Segossini, che anche quest’anno ha organizzato la decima rassegna canora per ricordare i coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra, scomparsi prematuramente.

La manifestazione si svolgerà domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Al concerto parteciperanno anche i cori Valsassina di Cremeno e “In Cordis Jubilo” di Pirri.

Sarà una serata di musica che spazierà in diversi generi, dal sacro al profano. La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale e del parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai.

Il coro Segossini è costantemente impegnato nell'apprendimento e nella proposizione di un repertorio corale eterogeneo, frutto di approfondita ricerca e studio, che spazia dal canto Gregoriano ai giorni nostri. Una particolare attenzione è riservata per le composizioni polifoniche corali in lingua sarda campidanese.

Il gruppo sinnaese ha partecipato a numerosissime rassegne corali anche oltremare, a festival internazionali di Cori (Barcellona, Bolzano, Bassano del Grappa, Merano); ha cantato per l'inaugurazione del cimitero di Guerra della Brigata Sassari sul Monte Zebio ad Asiago. (r. s.)

