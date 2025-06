Un concerto per i 130 anni della banda 

Centotrent'anni lunghi come una canzone, una sinfonia di note e amicizie. Forse solo un numero ma anche un traguardo da festeggiare alla grande. E la Banda Giuseppe Verdi di Sestu lo farà con un concerto oggi alle 21 a San Gemiliano, in occasione della “Festa della musica”, che si celebra in tutto il mondo. Previsto un nuovo programma musicale, e si alterneranno alla direzione i maestri Claudio Corrias e Andrea Lai. Intanto il volto della banda è quello giovane di Matteo Matta, trent’anni ma già un veterano: «Sono entrato a 11 anni, ma è di famiglia. Suonavano i miei nonni, i miei zii, mia madre. Lei il clarinetto, io il corno. È stata lei a farmi entrare in questo mondo, anche vedendo la mia curiosità, e così ora sono in una famiglia ancora più grande».

Le storie

La storia di Matteo è quella di tanti, a Sestu la Banda Verdi è parte di tutti. Il primo fu Giorgio Marcis nel 1895. Reduce di guerra, portava dalle battaglie solo la voglia di continuare a suonare dopo averlo fatto nella banda militare. Fondò la Fanfara Savoia con i suoi amici. Da allora un passaggio di consegne ininterrotto fino a diventare associazione culturale Giuseppe Verdi, di cui Matta è presidente. C’è l’impegno: «Proviamo anche tre volte la settimana, l’ultima siamo venuti alle otto e siamo andati via alle undici». E i successi: l’ultimo è il premio come miglior banda sinfonica al Festival Internazionale di Giulianova. Il segreto resta «il lavoro di squadra»: «I più esperti aiutano i nuovi arrivati. E da quest’anno nel direttivo ci sono soprattutto giovani con ruoli importantissimi». Come Valentina Bullita, 28 anni, che suona il sax contralto e cura anche le finanze: «Da bambina avevo studiato pianoforte, la musica mi scorreva nelle vene, ho dovuto solo riabbracciarla. Questo nuovo compito è diventato un motivo di orgoglio».

Sacrifici

Raffaele Pili, già presidente, aggiunge: «Tutti i contributi che arrivano pagano le spese. Lo facciamo solo per passione. Ci sono tanti sacrifici, ma la parte bella è che quando suoni ricarichi le batterie, anche prima di un esame». Gli unici professionisti sono i direttori e gli insegnanti, spesso anche loro cresciuti nella banda: «Facciamo tanti corsi, e vedere i ragazzi imparare è la gioia più grande», continua Matta. Tra i giovani c’è anche Benedetta Dettori: «Ho iniziato a sei anni, come un gioco. E il sax mi ha colpito tantissimo». In tutti questi anni mille e più concerti, dalle vie di Sestu alle piazze del mondo: «l’inizio ad ogni esibizione tremavo, ora sono più tranquilla, ma almeno una volta mi viene la pelle d’oca”, svela Bullita. I festeggiamenti continueranno giovedì prossimo, con i saggi degli allievi.

