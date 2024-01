Un concerto nella lingua dei segni 

Musica e inclusione si sono unite il 2 gennaio nel concerto "Coro di mani bianche" in lingua dei segni italiana per gli ospiti della Rsa "Villa degli ulivi" di Silanus. L'evento è coordinato dall'insegnante Maria Giovanna Nughedu che esercita la professione in una scuola primaria del circondario. I bambini, suoi allievi, in occasione del concerto hanno eseguito e interpretato alcuni canti di Natale. Racconta la nascita dell'idea la direttrice della struttura Melissa Tanchis: «Insieme all'animatrice Luciana assistemmo personalmente a un concerto in cui l'insegnante Maria Giovanna cantava insieme ai suoi alunni utilizzando la lingua dei segni. Siamo rimaste molto colpite dal coinvolgimento emotivo dimostrato da tutto il pubblico e abbiamo pensato che fosse una bella iniziativa da proporre anche ai nostri anziani, molto amanti della musica». Per ringraziarli, gli anziani della struttura gestita da Sereni orizzonti, hanno donato candele da loro realizzate. (g. pit.)

