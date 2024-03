«Un concerto lungo 1.000 giorni» 

«Un concerto lungo più di 1000 giorni», questa definizione del direttore artistico, Paolo Fresu, ben fotografa il senso di officina creativa permanente che continua a rappresentare, in questo suo terzo anno di vita, “Insulae Lab”, il Centro di produzione del jazz e della creatività artistica del Mediterraneo. Il progetto, coordinato dall’associazione Time in Jazz, presieduta dallo stesso musicista, ha l’obiettivo di far incontrare le produzioni musicali sarde e mediterranee, stabilendo connessioni feconde tra artisti e progetti per creare un nuovo concetto di insularità musicale, toccando le sponde di Corsica, Sicilia, Elba, Malta, isole greche, Baleari e altre ancora.

I numeri

«I numeri parlano di 10 produzioni originali, 1 coproduzione e 22 ospiti, dal palcoscenico di Berchidda ai palchi della Sardegna, dell’Italia e dell’Europa», spiega la managing director, Mattea Lissia, «con circa 300 musicisti mediterranei coinvolti e un indotto che parla di 2000 giornate lavorative».

In cartellone

Dopo il concerto a Catania con Insulae Songs e l’appuntamento nello spazio di Sa Casara di via Umberto I a Berchidda con la musica tradizionale e popolare del collettivo sardo Nodias (Muscas Matteo, launeddas e fiati; Eliseo Mascia, percussioni; Luca Schirru, organetto; Asael Camedda, chitarra), il terzo appuntamento in calendario si svolgerà martedì 12 marzo (l’orario è ancora da definire), al Teatro Santa Croce sempre a Berrchidda. In scena uno dei progetti prodotti da Insulae Lab, “L’amore supremo” di Remo Brandoni, che alternerà narrazione e chitarra in un viaggio che rivisita uno dei più grandi capolavori di John Coltrane, “A love supreme”, appunto (numerose le repliche previste per le scuole).

Gli artisti

I protagonisti ad oggi coinvolti, nelle produzioni originali di questa terza annata di Insulae Lab, sono: Martin Mayes, Carlo Spiga e Massimiliano Dragoni in “Massi erratici”; Rino Cirinnà, Seby Burgio, Francesco Puglisi e Francesco De Rubeis in “Sketches of Islands”; Ivan Segreto in “La Biddizza è Suvrana”; Pietro Lussu e Felice Montervino in “Un anno sull’Altipiano, il cinghiale del diavolo e altri scritti”; Marcella Carboni Trio in “Isculta - Portfolio sonoro, visivo e sensitivo”; Collettivo Onoranze De Marchi Madau in “Liturgia della Strega”; “Atlantis 4et” in “Atlantide. Il soffio, il suono, il mare”; Bebo Ferra e Salvatore Maiore in “Heritage”; Simon Balestrazzi, Daniele Albanese in “Appunti per il Sole”, in coproduzione con Fuorimargine (Cagliari).

Gli ospiti saranno invece Massimo Russino Trio, Chiara Effe e Alain Pattitoni, Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella, Filippo Vignato e Enzo Carniel, Michele Sanna quintet, Sista Namely, Umberto Petrin, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, Fabio Calzia “Sa pianola trio”, Federico Casagrande solo, Giovanni Guidi solo, “Constellations of Hope”, Allievi di Nuoro Jazz, Leila e Sara Shirvani, Jacopo Ferrazza e Simona Severini “Nausica”, Alessandra Bossa Duo, Paolo Damiani, Giovanni Guidi e Ettore Fioravanti, Cristina Donà e Saverio Lanza e Pierpaolo Vacca con i 4 guest a sorpresa del progetto “Time after Time”.

In autunno

La novità di questa stagione è “Una striscia di Insulae Mediterranee”, dal 18 al 21 novembre, per favorire l’incrocio di culture diverse e generare progetti originali. La selezione è rivolta a formazioni dal duo al quintetto composte da artisti che non abbiano compiuto 36 anni al 31 maggio 2024. La residenza si svolgerà nella sede della Fondazione Musica per Roma e il primo concerto è previsto, nella Capitale, nello Spazio Rossellini il 21 novembre.

