Provinciali.
14 settembre 2025 alle 00:24

Un comune su tre fuori dai giochi 

Nelle quattro liste in corsa 35 candidati che rappresentano solo 27 centri 

Ancora 15 giorni e si conoscerà il nome del primo presidente della Provincia, dopo 10 anni di commissariamento, e dei dieci fra i 35 candidati che occuperanno i banchi del Consiglio. Le elezioni di secondo livello vedono in campo due contendenti alla guida dell’Ente di via Carboni: Andrea Abis per il centrosinistra e Paolo Pireddu per il centrodestra, con due squadre ognuno composte solo da amministratori locali che rappresentano il corpo elettorale voluto dalla legge Delrio. In seguito al sorteggio, nella scheda elettorale il presidente Pireddu precede Abis, mentre l’ordine delle liste estratto è Amministratori per il territorio, Partecipazione Democratica, Provincia Protagonista, Noi siamo.

I calcoli

Ora che che è stata definita la griglia di partenza inizia, calcolatrice alla mano, la conta per peso elettorale e voto ponderato. Alcuni addetti ai lavori giurano di avere già in tasca l’elenco dei consiglieri eletti.

Il centrosinistra, che ha presentato 19 candidati, schiera in prima linea tre sindaci: Renzo Ponti ( Nurachi ), Vellio Melas ( Siamanna ) e Francesco Mascia ( Soddì ). Il centrodestra risponde con 16 candidati, guidati da quattro primi cittadini: Domenico Gallus ( Paulilatino ), Salvatore Argiolas ( Laconi ), Claudio Pinna ( Zeddiani ) e Giorgio Scanu ( Simala ). Tra le due liste si contano anche 5 vicesindaci, 7 assessori e 16 consiglieri comunali.

I Comuni coinvolti

La distribuzione dei candidati non è ovviamente capillare: sono 27 su 87 quelli rappresentati da almeno un candidato in una lista. Oltre a Oristano, che guida con 5 candidati, spiccano Terralba e Bosa con tre ciascuno, mentre Milis ne ha due. Gli altri centri portano un solo nome a rappresentarli. In particolare Massimiliano Daga, Maria Obinu, Giuliano Uras, Antonio Iatalese, Stefania Orrù sono i candidati di Oristano ; Sebastiana Floris, Gabriele Espis, Andrea Grussu di Terralba ; Angelo Masala, Maura Marongiu, Maurizio Blandino di Bosa ; Gioachino Manca e Maria Celeste Pinna di Milis . A seguire i Comuni che hanno invece un solo candidato al Consiglio: Marco Pinna ( Arborea ), Pietrina Pitzalis ( Asuni ), Mirko Pisu ( Baressa ), Laura Celletti ( Cabras ), Eugenia Usai ( Ghilarza ), Federica Piras ( Gonnostramatza ), Salvatore Argiolas (Laconi), Erika Puddinu ( Modolo ), Daniela Urru ( Neoneli ), Renzo Ponti (Nurachi), Simone Schirru ( Palmas Arborea ), Domenico Gallus (Paulilatino), Elisabetta Sanna ( Samugheo ), Viviana Pili ( San Nicolò d’Arcidano ), Maria Cristina Cimino ( San Vero ), Francesca Citroni ( Santu Lussurgiu ), Maria Concetta Manca ( Sennariolo ), Franco Vellio Melas (Siamanna),Giorgio Scanu (Simala), Francesco Mascia (Soddì), Michela Marini ( Villaurbana ) e Claudio Pinna (Zeddiani).

