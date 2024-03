«Un compromesso tra etica e guadagno» 

Un’economia che inquina è davvero un guadagno? E cosa fare per garantire un’economia equa e solidale? «L’imperativo categorico è “cambiare rotta”», assicura Simone Morandini, fisico e teologo, intervenuto ieri a Cagliari al terzo incontro del ciclo di conferenze “Questa economia uccide: proposte per un'alternativa”, che si tengono a Cagliari e sono organizzate dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna in collaborazione con l'associazione Suor Giuseppina Nicoli.

Prospettiva

«Dobbiamo vedere economia ed ecologia come realtà interconnesse», ha detto Morandini, nell’incontro moderato dalla giornalista Simona de Francisci. «Bisogna puntare alla riconversione ecologica. Le scelte politiche sono rilevanti, i comportamenti dei singoli sono importanti, ma soprattutto le scelte economiche lo sono. Se vogliamo sfuggire alla tempesta che ci riserva il futuro bisogna per forza cambiare rotta».

Senza economia però si muore, ma allora come tutelare l’ambiente? «Economia ed ecologia sono due scienze che riflettono, da due prospettive diverse, su come abitare il mondo. Due scienze che si incontrano, ma anche che si contrappongono. È possibile dunque trovare una terza via», prosegue il professore, «la parola da introdurre è sostenibilità. Dobbiamo scommettere sulla sostenibilità. Siamo l’unica specie che ha la capacità di costruire futuri alternativi e gli unici che hanno la responsabilità di farlo».

Soluzioni

E quindi? «Dobbiamo puntare all’economia circolare, alla decarbonizzazione e dobbiamo disaccoppiare lo sviluppo economico dall’impatto ambientale».

Economia, etica e ambiente sono dunque tre ambiti fortemente correlati e che dipendono in qualche misura l'uno dall'altro. Ma l’azione antropica in che misura è responsabile del cambiamento climatico? «Molti fattori stanno portando all’attenzione dei politici più reticenti la situazione climatica. Serve un cambio di qualità. La crisi climatica è un grande problema da cui dipendono una serie di questioni specifiche, come stagioni miti in inverno ed estati sempre più roventi. È chiaro che l’azione umana sta mettendo in crisi l’ecosistema. Oggi viviamo in una fase in cui anche la biodiversità si riduce. È necessario per questo cambiare ruota e guardare alla sostenibilità».

