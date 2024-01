Un commissario per Rosas 

Commissario in arrivo nell’ex sito minerario di Rosas: per i soci dell’associazione che guida il compendio turistico-culturale di Narcao, che da mesi fanno i salti mortali per far quadrare i conti trovati tristemente in rosso, questa appare l’unica soluzione possibile. Intanto i sette dipendenti attendono di sapere se arriverà la cassa integrazione,

Luci spente

Dopo anni in cui Capodanno era il momento in cui sfregarsi le mani per il consueto tutto esaurito negli alloggi dei minatori trasformati in strutture ricettive e nel ristorante sede del veglione, quest'anno a Rosas la notte di San Silvestro è trascorsa in silenzio. Nessun ballo, nessun brindisi, nessuna gita ad ammirare una delle più belle miniere del territorio. I motivi sono oramai noti, tutti legati a quella che è la situazione debitoria maturata negli anni dall’associazione. Problemi annosi a cui se ne sono aggiunti dei nuovi: «Intanto - dichiara il sindaco di Narcao, Antonello Cani - ad oggi non siamo ancora potuti rientrare nel pieno possesso dei locali del ristorante, né dell'attrezzatura all’interno: il vecchio gestore, nonostante siano passati alcuni mesi dalla comunicazione di risoluzione del contratto, non ci ha ancora restituito le chiavi. Nei prossimi giorni dovremo procedere, attraverso un'ordinanza di sgombero». L’urgenza assoluta è quella di ripristinare i locali commerciali: «Poi, dopo i lavori di ristrutturazione, si potrà procedere con un bando di gara a un nuovo affidamento sia del ristorante sia della pizzeria che potranno così camminare da soli». Relativamente all'ecomuseo, meta di migliaia di visitatori ogni anno, il sindaco precisa che «durante la riunione del consiglio di amministrazione dell'associazione Miniere di Rosas, tenutasi lo scorso 27 dicembre, i soci, comune e parco geominerario, non essendoci i presupposti per il proseguo della gestione, vista la situazione debitoria, hanno deciso che l’unica soluzione prospettabile, rimane la messa in liquidazione dell'associazione. A breve si chiederà la nomina di un commissario, che dovrà attivare tutte le procedure per la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'associazione».

Futura gestione

Dall'incontro del cda è anche emersa la possibilità di un ente terzo che avrebbe avanzato l'interesse per la gestione dell'ecomuseo. Nei prossimi giorni, è prevista una nuova riunione al fine di valutare tutte le possibilità, sia per l'affidamento del ristorante, del bar pizzeria e delle casette, attraverso un bando pubblico, tenendo conto della salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i sette dipendenti che erano impiegati nei vari servizi. Nel frattempo, i lavoratori, sono in attesa di una risposta relativamente all'utilizzo provvisorio degli ammortizzatori sociali, che ne garantirebbero un sollievo e una piccola tregua anche per le rispettive famiglie, che diversamente si troverebbero ad affrontare difficoltà economiche che nel territorio sono già abbastanza critiche.

