Un commissario per la parcella non pagata 

Non paga il compenso dovuto all’avvocato e così la giustizia amministrativa “bacchetta” il Comune di Arbus e nomina un commissario. È la terza sentenza relativa al caso dell’inquinamento acustico contestato ad Alessio Melis, titolare della pizzeria Pizza Pazza: il Tar ha dato ragione al ricorrente e ordinato all’amministrazione comunale di provvedere al pagamento delle spettanze. Contestualmente ha nominato «un commissario ad acta, il direttore generale dell’assessorato regionale degli Enti locali, con facoltà di delega a un suo dirigente».

Il ricorso

Con la sentenza dello scorso 4 ottobre, il Comune era stato condannato al pagamento di mille euro in favore dell’avvocato Sergio Deiana, difensore di Daniele Pusceddu, il vicino di casa che aveva chiamato in causa l’amministrazione comunale per non essere intervenuta rispetto all’inquinamento acustico, sofferto e denunciato più volte con diffide e, da ultimo, per le vie legali. Sei mesi dopo, è il suo difensore a rivolgersi al Tar perché «la sentenza non è stata eseguita limitatamente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di mille euro, direttamente in favore dell’avvocato della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario». Ai giudici Deiana ha chiesto inoltre che «al Comune sia ordinato di ottemperare al giudicato con la nomina di un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva, nel caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, con l’addebito delle spese». Ancora una volta, il Comune non si è costituito in giudizio e non ha contestato l’affermazione del ricorrente in ordine al mancato pagamento delle spese legali.

La sentenza

Per i giudici «il ricorso è fondato e va accolto», di conseguenza condannano il Comune «a dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Nell’ipotesi di persistente inottemperanza, viene nominato sin da ora un commissario, il direttore generale o un dirigente dell’assessorato regionale degli Enti locali». L’incarico affidato è «di porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione della sentenza entro l’ulteriore termine di giorni sessanta. Provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio sia all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. La mancanza di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima d’impedimento all’esecuzione del giudicato, in quanto occorre attivare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento». Le spese processuali vanno poste a carico del Comune, come pure la somma di 800 euro da corrispondere al commissario.

