Un commissario per la lotta contro la siccità 

Ci sarà un commissario nazionale per gestire la siccità, e potrà contare sull’aiuto anche di sub-commissari a livello locale. La decisione presa ieri dal Governo è stata spiegata durante la trasmissione “Radar”, in onda sempre ieri alle 21 su Videolina, dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci.

Il ministro ha detto che l’Italia non può rischiare «di perdere le risorse del Pnrr per riqualificare le reti idriche a causa della burocrazia». E quando dallo studio di Cagliari il giornalista Nicola Scano gli ha ricordato che, per le opere pubbliche, in Italia il 40% del tempo è consumato dalla burocrazia, Musumeci ha risposto che «proprio per questo è stata scelta la strada del commissario, che deve avere capacità manageriali e di spendere le risorse del Pnrr entro dicembre». Musumeci ha aggiunto che c’è anche il Fondo europeo di sviluppo e di coesione «che non dà vincoli immediati perché il Piano comprende gli anni dal 2021 al 2027».

Molte aziende private del settore idrico hanno 11 miliardi da investire in opere idriche: otto per gli approvvigionamenti e tre per contrastare le perdite d’acquedotto. Musumeci saluta con favore la collaborazione tra pubblico e privato, «in un settore con troppi enti e che utilizza l’acqua potabile, invece che depurata o dissalata, per irrigare i campi».

