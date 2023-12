Un commissario per il Puc 

Grave inadempienza del Comune di Calasetta per l’approvazione del Puc: la Regione nomina un commissario. La decisione è stata assunta con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ Urbanistica Aldo Salaris, nella riunione di giovedì scorso. «Non ho nulla da dire - commenta la sindaca Claudia Mura - il provvedimento non mi è stato ancora notificato, pertanto, prima di dire qualsiasi cosa preferisco prendere visione degli atti».

Una prima diffida era stata comunicata al Comune il 27 giugno scorso. In quell’occasione l’assessore Salaris aveva decretato il tempo massimo entro il quale il Consiglio comunale avrebbe dovuto ottemperare all’approvazione del Puc: 60 giorni. «Questo è il fallimento più grave dell'attuale amministrazione che si è dimostrata incapace di governare e incompetente nel dare sviluppo al nostro territorio - dice l’ex sindaco Antonio Vigo - avevo portato il Puc all'approvazione con voto unanime del Consiglio comunale precedente». La Regione aveva sollevato un insieme di eccezioni «a cui si poteva dare risposta in tempi brevi – aggiunge Vigo - La sindaca e l'assessore delegato, in una riunione dei tecnici di Calasetta, avevano promesso che tutto si sarebbe concluso entro dicembre 2019. Tutto è avvenuto nel massimo silenzio, sino all'intervento surrogatorio della Regione. Preciso che lo studio dell'impianto tecnico cartografico tematico era oramai completo. Occorreva solo una scelta di carattere urbanistico». Anche l’altro gruppo di opposizione, critica fortemente la sindaca e la sua amministrazione. «La maggioranza ha perso un'opportunità importantissima. Abbiamo perso una legislatura e ci saranno danni economici per la comunità a cui qualcuno dovrà rendere conto - dice Angelo Serrenti di “Calasetta Turistica” - non possiamo che confermare la valenza dello strumento da un punto di vista dello sviluppo per la creazione delle infrastrutture turistiche, la gestione sostenibile delle risorse naturali, culturali ed economiche che consentano strategie per attirare i visitatori e gli investitori, necessari alla crescita. Questi ultimi, per poter pianificare le risorse da impiegare, hanno bisogno di regole certe. Avere uno strumento urbanistico in linea con la normativa regionale consentirebbe la programmazione e lo sviluppo a cui si è sempre ispirata la mia azione».

