«Un comitato per tutelare l’intero Sulcis» 

Non più solo Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa candidata suo malgrado ad ospitare la sottostazione elettrica in cui dovrà confluire buona parte dei cavidotti in arrivo da parchi eolici e fotovoltaici. Nel Sulcis la contrarietà al proliferare degli impianti si allarga, coinvolgendo nuovi centri e altri cittadini. «La nostra zona tra Portoscuso e Gonnesa è al centro di tantissimi progetti, oltre una decina quelli conosciuti - dice Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato Nuraxino - ma sono così tanti i progetti presentati che tutti i centri sono coinvolti. Da qui è nata l’esigenza di dare una valenza territoriale ai comitati».

Alle riunioni nel Polivalente di Nuraxi Figus hanno partecipato sempre più cittadini, interessati a progetti, cartine, piani di espropri: una miniera di informazioni messa a disposizione di tutti. «Da quegli incontri è nata la consapevolezza che fosse necessario dare un respiro ampio all’informazione del comitato - dice Marco Loi, di Cortoghiana - come comitato Carbonia-Sulcis lavoriamo insieme al comitato Nuraxino. Abbiamo partecipato all’incontro con il presidente Solinas e inviato una richiesta di incontro alla commissione Ambiente di Carbonia. Ci sono alcuni progetti che prevedono il passaggio di cavidotti da 36 mila volt a due passi dalle nostre case, nel centro abitato. Un problema che riguarda tutti, è necessaria la massima informazione».

Alle riunioni di Nuraxi Figus ha partecipato anche Marco Cannas. «Anche noi, a Iglesias, stiamo lavorando per istituire un comitato. Alle riunioni di Nuraxi abbiamo discusso degli effetti dei campi magnetici, in relazione alla sottostazione che vorrebbero costruire. I cavidotti attraverseranno tutto il territorio, è necessario reagire a questi progetti che potrebbero avere conseguenze molto pesanti».

