Un comitato per l’istituzione della zona franca extradoganale 

Nasce a Sant’Antioco il comitato civico per la zona franca extradoganale per la Sardegna e le isole minori. Lo ha annunciato il presidente Marco Fontana, eletto a seguito della costituzione del gruppo di cui fanno parte anche Carmelino Basciu, Renato Spina, Anselmo Serra e Natalino Scano. Chiedono che si arrivi alla zona franca extra-doganale per consentire ai residenti di ottenere agevolazioni di carattere fiscale. «Solo così si potrebbe ottenere sviluppo e la nascita di nuove imprese - ha detto Marco Fontana - la cancellazione di iva e accise sarebbe motivo di attrazione per nuovi investimenti in uno dei territori maggiormente depressi dal punto di vista economico». I componenti della compagine hanno stilato un documento nel quale si sollecita l’istituzione politica regionale «all’attivazione dei decreti attuativi necessari, per consentire agli isolani di avere la giusta compensazione che gli svantaggi dell’insularità genera su tutta la popolazione. La politica regionale è stata fino ad ora responsabile di questo malessere che coinvolge famiglie e imprese perché non consente un regolare sviluppo, come previsto in diversi trattati internazionali in cui si dice che la libera concorrenza deve essere garantita. Abbiamo deciso di dire basta a questo sfruttamento». Aggiungono che «la tassa di insularità che attualmente paghiamo, ammonta a circa 500 euro per ogni cittadino sardo, come riportato nello studio Bruni Leoni nel 2020».