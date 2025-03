Un comitato per finire la 389 

Il cuore dice Cagliari, ma testa e portafoglio gridano Olbia. Nasce un comitato per il completamento della statale 389 Nuoro-Lanusei, chiave di volta per contrastare l’isolamento e promuovere lo sviluppo. Vuole essere «uno strumento di iniziativa popolare per il dialogo con le istituzioni». I promotori sono Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo e i consiglieri di minoranza in Consiglio comunale a Lanusei Bettina Pisanu e Denis Pittalis.

I motivi

Mercoledì a Bari Sardo docenti, esperti e amministratori aderenti spiegheranno perché il completamento della 389 è prioritario per l’Ogliastra. «Siamo culturalmente legati a Cagliari ma l’economia è Olbia – spiega Ivan Mameli – Due terzi del trasporto merci e dei flussi turistici arrivano dalla Gallura. Lavoriamo in collaborazione con le istituzioni per migliorare il sistema economico della Costa Orientale sarda. Tutti insieme, da Olbia a Muravera».

Mitigare l’isolamento, garantire maggiore accessibilità ai servizi pubblici essenziali attraverso: «Un migliore collegamento tra i principali centri della Costa orientale sarda e in particolare tra Gallura, Nuorese, Ogliastra e Sarrabus», conclude Mameli. Giovedì nella sala della Provincia a Tortolì l’assessore Antonio Piu aveva portato buone notizie in tema di fondi disponibili per la strade provinciali, la rete di venuzze tortuose che collegano una terra di campanili. Curate le vene il problema sono le arterie, l’Orientale sarda e la 389.

Pareri

«L’arteria è fondamentale in termini turistici ma anche per le opportunità di investimenti sull’intera Costa Orientale e nell’ottica di un collegamento strategico anche dei servizi sanitari e scolastici, sempre più interconnessi – dicono Bettina Pisanu e Denis Pittalis – siamo consapevoli di dover lavorare e pensare in un’ottica territoriale come Costa Orientale». Qualcosa lascia intendere che la Cos non sarà più solo una squadra di calcio con base a Tertenia, idea innovativa concepita da Francesco Loi, ma qualcosa di più. Tra i relatori dell’appuntamento di mercoledì Mauro Coni, docente all’Università di Cagliari, Daniela Falconi, presidente Anci e sindaca di Fonni, Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio Nuoro Ogliastra. (si. l.)

