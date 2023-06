Un comitato a Nuoro per l’Einstein 

«Il nostro obiettivo è quello di consultare e coinvolgere tutti i cittadini di Nuoro - spiega Samuel Gungui, portavoce del neonato comitato “Nuoro città dell’Einstein Telescope” -. Sensibilizzarli in merito alle grandissime potenzialità del nostro territorio e renderli una parte attiva di questo processo. È doveroso ripensare e rigenerare la città in funzione dell’osservatorio di onde gravitazionali, un progetto unico al mondo, un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Ecco perché il 28 giugno, dalle 10 alle 21 all’Euro Hotel, tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente, per fare di Nuoro la città di ET».

Cittadini in campo

Con l’Italia che si candida ufficialmente a ospitare l’Einstein Telescope, l’Isola si mobilita. «Il progetto è per la Sardegna e per il Paese un obiettivo prioritario», ha detto il deputato Pd Silvio lai, il cui ordine del giorno sul tema è stato approvato ieri all’unanimità alla Camera. «In questa direzione, anche con proposte a mia firma, si è lavorato per sostenere la candidatura a livello internazionale.

Il comitato “Nuoro città dell’Einstein Telescope” rompe gli indugi. Intende coinvolgere la comunità sull’importanza del progetto. E sullo sfondo una speranza: «Che il territorio della Sardegna possa diventare ciò che è stato il Cern per Ginevra e per quell’area - precisa Raffaele Paci, docente universitario ed ex assessore regionale, nonché coordinatore del nucleo di progettazione del comitato -. Ovvero, un luogo dove si incontrano centinaia di ricercatori e dove si fa innovazione tecnologica. Quindi, un luogo dove si diffonde sviluppo in tutto il territorio».

Ricadute da sfruttare

Un’opera capace di distribuire benessere e ricadute occupazionali. Ecco ET. Gli esperti non hanno dubbi: «L’Einstein Telescope garantirebbe una rivitalizzazione enorme, un cambio radicale sull’idea di sviluppo del territorio - prosegue Raffaele Paci -. L’investimento dell’Unione europea, quasi 2 miliardi di euro, fa capire subito la portata del progetto, che garantirà una notevole ricaduta positiva sul centro dell’Isola. Adesso, però, è necessario collaborare tutti insieme, costruire una rete aperta partendo proprio dal coinvolgimento dell’intera comunità nuorese, al fine di dare un apporto decisivo per la realizzazione di questo investimento strategico».

