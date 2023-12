Un collettivo femminista contro la violenza di genere 

Tinte viola che nascono dall'unione del rosa e dell'azzurro, un volto, né maschile né femminile, inscritto in un cerchio che soffia e spazza via il vecchio portando una ventata di aria fresca e il cambiamento. È questo il simbolo scelto del Collettivo Femminista Intersezionale Sardo AvvoLotadoras recentemente costituitosi a Sorgono e nato dall'urgenza di sensibilizzare sulle tematiche di genere, in considerazione delle peculiarità del territorio. Avvolotadoras, un gioco di parole nato dall'unione della parola Avvolotu (scompiglio, sconvolgimento, senso di nausea) e lotadoras (lottatrici) scelto dalle 12 fondatrici che chiarisce fin da subito lo scopo del gruppo che ha mosso i primi passi da circa un anno con incontri aperti a tutti, per discutere liberamente e condividere pensieri, riflessioni ed esperienze legate alla discriminazione e combatterla.

«Attorno al gruppo ruotano una cinquantina di persone che ci supportano e invitano ad andare avanti e l'interesse è grande – dice Caterina Brundu, presidente del collettivo - il nostro scopo è sensibilizzare su questi temi il territorio che la marginalità la conosce benissimo e ha tutti gli strumenti per capire il messaggio del femminismo e superare la discriminazione. Lo facciamo attraverso incontri,confronti sulle varie tipologie di oppressioni che si vivono, dialoghi con cui si sviluppa una coscienza sul tema. Il nostro collettivo inoltre vuole essere anche un presidio permanente pronto ad aiutare e non lasciare sole tutte le vittime di discriminazione e violenza ”.