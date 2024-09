Un collegamento per la stazione e per la casa di cura di Decimo 

È partito alle 6,30 di ieri, dal capolinea di via don Antonio Olla, l’atteso servizio di trasporto pubblico che dal paese porterà alla stazione ferroviaria di Villaspeciosa-Uta e alla casa di cura di Decimomannu. Il servizio prevede tredici corse giornaliere, distribuite tra mattino e primo pomeriggio, e ha il costo di 1 euro, mentre la durata del biglietto sarà di 90 minuti, con la possibilità di usufruire di corse illimitate all’interno di questo periodo di tempo. Altro vantaggio è la possibilità di acquistare il biglietto direttamente sul vettore. Il servizio, già finanziato nella Finanziaria regionale 2022, per il 2023-2024, è rimasto fermo nel 2023 perché l’iter burocratico si è terminato solo a gennaio di quest’anno. Una conquista dell’amministrazione comunale che ci lavorava ormai da tempo per cercare di colmare la distanza tra centro abitato e stazione ferroviaria del paese e con Decimomannu, sede della Casa di cura, che rappresenta un importante riferimento sanitario per i cittadini di Villaspeciosa. «Dopo vari accordi con la Regione, per attuare la convenzione e stabilire il piano degli orari, in maniera da non sovrapporci al servizio Arst, siamo riusciti a far partire il servizio, che speriamo sia funzionale alle esigenze della popolazione», spiega il sindaco Gianluca Melis che già guarda al futuro. «L’obiettivo», conclude il primo cittadino, «è far diventare il servizio continuativo per i prossimi anni».

