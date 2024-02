Un codice per i santi venerati nell’Isola 

Il segno della croce all’inizio e alla fine, poi continueremo ad andare in pace. È in mezzo che, da domenica prossima, cambierà qualcosa durante le messe celebrate nell’Arcidiocesi di Cagliari, che conta 133 parrocchie in oltre settanta Comuni: le formule per i santi “profughi”, che non c’erano nel formulario del Vaticano e dunque i celebranti non avevano parole precise da pronunciare nel giorno dedicato al loro culto. Erano costretti a fare ricerche lunghe e non sempre fruttuose, e poi mancava l’uniformità.

La novità

Fino a sabato sarà così, ma dal giorno dopo si cambia: se le formule per il Santo del giorno non c’erano venerazioni locali (vale ad esempio per San Saturnino martire, patrono di Cagliari), ora l’Arcidiocesi li ha inseriti nel “Proprium” voluto dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario della Conferenza episcopale italiana. «L’approvazione del Proprium», spiega don Mario Farci, preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna in via Sanjust, «ha superato l’esame della Congregazione pontificia per il culto divino, quindi ha l’imprimatur del Vaticano. Ora il Proprium dev’essere adottato da tutte le 133 parrocchie della diocesi cagliaritana».

Culto più uniforme

I santi venerati localmente hanno dunque il proprio formulario: anche i parroci del Cagliaritano non saranno più costretti a fare ricerche nel giorno in cui quei santi sono celebrati. Facile comprendere quanto i celebranti siano contenti per la novità: «Un formulario, evidentemente, esisteva anche prima», premette padre Giovannino Tolu, parroco della basilica di Nostra Signora di Bonaria, «possiamo dire questo è un aggiornamento che comprende anche il culto di santi locali. Ad esempio, le formule per onorare Sant’Ignazio da Laconi», prosegue padre Tolu, «da pronunciare durante la messa nel giorno in cui si celebra, sono solo nel Proprium. Prima si doveva trarre le formule rituali dal “Comune dei Santi”. Nel lezionario e nel messale», aggiunge il parroco di Bonaria, «ci sono formulari generici suddivisi per categorie». Ad esempio, se è un santo come San Saturnino, si traeva dal “format” per i martiri. «Ora, invece, anche quel santo ha il suo formulario, e questo uniforma la liturgia in tutte le parrocchie della diocesi di Cagliari».

Il canone resta immutato

Chi si aspettasse una rivoluzione delle celebrazioni religiose, resterebbe deluso: le parti fondamentali della liturgia, cioè il canone, sono intoccabili e costituiscono la maggior parte del rito. Dunque, si rilassino le pie donne che vanno a messa ogni giorno: nulla cambia nella struttura generale. «Il Proprium», spiega il preside Mario Farci della Pontificia facoltà teologica, «sono orazioni proprie, quindi parti variabili della messa. Riguarda il formulario della celebrazione, poi le letture e la liturgia delle ore, quindi si aggiunge il Formulario diocesano a quello universale». Nella diocesi cagliaritana, per fare un altro esempio, non esisteva una formula per San Lucifero, e quindi si pescava in quelli - per così dire - “per categorie”. Ora, invece, San Lucifero ha la sua specifica formula.

I venerati nell’Isola

Stesso discorso per tanti santi celebrati in Sardegna. Sfogliando il Proprium (sul sito dell’Arcidiocesi), si trovano tra gli altri un certo Efisio (sì, proprio lui), San Fulgenzio, la beata Maria Cristina di Savoia, Giuseppina Nicoli, Sant’Ilario, San Salvatore da Horta, Francesco da Paola (patrono secondario), la Beata Vergine di Bonaria, San Giorgio da Suelli, Ignazio da Laconi, Lucifero, Nicola da Gesturi, Saturnino. E se è vero che per essere santi non c’è bisogno che gli altri lo sappiano (lo disse Marco Aurelio, imperatore romano nel II secolo dopo Cristo), quando invece gli altri lo sanno è giusto che ogni santo abbia una messa propria. Grazie al Proprium.

