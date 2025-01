Un clochard morto sotto un albero, diventato la sua casa 

Si era sistemato sotto un albero nel tratto sterrato di via Campeda, a San Michele, dallo scorso settembre, realizzando un giaciglio di fortuna. E qui è stato trovato morto ieri pomeriggio: sul corpo nessun segno di violenza. Probabilmente il suo cuore ha smesso di battere per un malore o per il precario stato di salute, anche per le condizioni in cui viveva. Salvatore Mattera, 61 anni, era seguito dagli operatori delle Unità di Strada del Comune e dalle associazioni di volontariato. Avrebbe rifiutato le proposte di inserimento in strutture. Dopo l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, il corpo è stato portato nelle camere mortuarie del cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria. Oggi verrà effettuata un’ispezione cadaverica.

Una tragedia scoperta ieri da una persona che ha notato un corpo a terra, nella stradina mai asfaltata che unisce via Campeda con via Madrolisai, proprio dove dovrebbero sorgere i parcheggi per la nuova piscina, abbandonata da anni. Immediata la segnalazione ai carabinieri e al 118. L’uomo era morto da non molto. «Era magrissimo. Passavano i volontari per dargli qualcosa», racconta chi vive da queste parti. «Puntiamo a rafforzare il servizio delle unità di strada e a coordinare gli interventi anche con la segnalazione dei casi più complicati al centro di salute mentale», evidenzia l’assessora alla Salute e Benessere dei cittadini, Anna Puddu. «Queste cose non devono accadere. La tutela degli invisibili è una priorità dell’amministrazione ed è una battaglia civica». (m. v.)

