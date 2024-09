«Un click per il nuovo medico» 

Marito e due figli (di cui uno in età pediatrica), fratello e genitori: a Serramanna è questa la famiglia senza assistenza sanitaria che più rappresenta e incarna l’emergenza della medicina di base. Dal luglio del 2022 per il pensionamento di uno degli specialisti (Domenico Serratore), e per la quasi contemporanea chiusura degli ambulatori delle dottoresse Federica Casula e Angela Sanna, quasi tremila residenti sono rimasti senza un medico e sono seguiti da allora in maniera parziale e discontinua da altri camici bianchi (poi trasferiti anche questi), dalla guardia medica e dagli Asap (Ambulatori straordinari di assistenza primaria).

La situazione

«In casa mia, sotto lo stesso tetto, siamo in sette e nessuno di noi ha un medico», dice Tamara Porceddu, 32 anni, assistente domiciliare per anziani. La giovane madre ripone le speranze di avere, di nuovo, un medico nel dottor Ruben Ganassi: il sanitario che da giovedì ha aperto il nuovo ambulatorio nel Centro della Salute della Asl del Medio Campidano, in corso Europa a Serramanna. Da domani saranno assegnati ulteriori 500 pazienti, in aggiunta agli 865 utenti che fino a qualche tempo erano del dottor Alessandro Aresti (poi trasferito) e che gli sono stati già assegnati con un automatismo.

Il click day

A Serramanna la particolare sveglia della sanità è puntata quindi sulle 8 di domani. L’ora del click-day, o se si preferisce della lotteria della disperazione, che vedrà 500 fortunati, e tempisti, fra i 1350 circa ancora senza assistenza staccare il biglietto per un posto con il medico nuovo arrivato.

Attenzione però: le domande, compilate in ogni sua parte, controfirmate e scannerizzate, dovranno essere inviate solo a partire dalle 8, non prima, pena l’eliminazione di queste dal sistema.

La vigilia

Tamara Porceddu lo sa bene, e si è preparata alla sfida per il nuovo medico, senza lasciare nulla al caso. «Io sono pronta: ho già predisposto le domande per la scelta del nuovo medico per tutti i miei familiari, io e il mio compagno, i miei due figli, mio fratello e i miei genitori. Alle 8 invierò tutto. Sono fiduciosa, penso di riuscire ad inviare le istanze e che queste siano accolte così da avere finalmente un medico», dice la ragazza decisa a spendere al meglio le sue conoscenze informatiche («Me la cavo al computer, non ho potuto continuare gli studi ma mi destreggio abbastanza bene tanto che faccio tutto da me: richieste all’Inps e tanto altro») a differenza dei tanti che a Serramanna hanno fatto ricorso, per l’invio del modello per la scelta del medico, ad un operatore professionale privato.

Tamara e il compagno, i due figli di 15 e 5 anni, il fratello e il padre e la madre di 62 e 53 anni rispettivamente: in via 25 Aprile, rione popolare di Serramanna, in sette contano sul tempismo nell’inviare all’indirizzo di posta elettronica (sceltamed.sanluri@aslmediocampidano.it) della Asl del Medio Campidano le richieste per il nuovo medico di Tamara. «Ha pronta anche la richiesta per l’assegnazione della pediatra per il figlio di 5 anni. Non gli è mai stata assegnata, per ogni evenienza per il bambino sono costretta e rivolgermi alla guardia medica», conclude Tamara Porceddu.

