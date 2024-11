Un clic per ricostruire la famiglia 

Dalla curiosità per le proprie radici a un movimento che coinvolge migliaia di sardi. È la storia di due trentenni di Capoterra, Elisa Melis e Valentina Vincis, che hanno trasformato una passione comune per la genealogia in un progetto di successo.

Il gruppo

Tutto è iniziato nel 2018 con una scommessa apparentemente semplice: creare un gruppo Facebook per connettere appassionati di ricerche genealogiche nell'Isola. Oggi ci sono quasi ottomila iscritti, un sito web inaugurato pochi mesi fa e corsi gratuiti mensili per chi vuole imparare a ricostruire il proprio albero genealogico. Il primo appuntamento in presenza, organizzato a Uri, ha confermato quanto il progetto abbia colpito nel segno.

Gli inizi

Percorsi di vita diversi, uniti dalla passione per la ricerca delle proprie origini. Elisa, ingegnera ambientale, e Valentina, laureanda in medicina, si conoscevano fin da bambine. È stata proprio la genealogia a riavvicinarle. «Frequentavamo già diversi gruppi social - spiega Elisa - ma ci siamo rese conto che per i ricercatori sardi la strada era più impervia». Da qui l'idea di creare uno spazio tutto isolano: «Sin dall'inizio abbiamo assistito a una straordinaria rete di collaborazione in tutta l’Isola per condividere le loro ricerche». Non si trattava solo di un interesse personale, come conferma Valentina: «Abbiamo scoperto che in Sardegna gli appassionati di genealogia erano molti di più di quanto pensassimo». Una rivelazione che ha indirizzato il progetto: «Volevamo tendere una mano ai neofiti, offrendo ciò che a noi era mancato, grazie agli esperti che si sono uniti alla community».

Il sito e i corsi

Il salto dal gruppo Facebook al sito web ha richiesto tempo e dedizione, ma ha aperto nuove strade per chi vuole esplorare il proprio passato. «Abbiamo progettato tutto pensando ai principianti», spiega Elisa. Il fiore all'occhiello è lo strumento “ricerca antenato”: «Permette agli utenti di inviarci anche solo frammenti di informazioni sui propri avi. I dati vengono inseriti in un database e, grazie alla community, chi riconosce quel nome può aiutare a ricostruire i legami familiari perduti».

Ma il vero punto di svolta sono i corsi online "Genealogiamo”: «Ogni mese organizziamo un incontro virtuale gratuito, su temi diversi», racconta Valentina. Un'iniziativa di successo, tant'è che «non sono rari i casi di persone che hanno ritrovato parenti di cui ignoravano l'esistenza».

Eventi e futuro

Il successo («oltre ogni aspettativa») dell’incontro di Uri le spinge già a guardare oltre: «Stiamo pensando alla nascita dell'Associazione genealogica della Sardegna. La nuova veste giuridica - spiegano le due esperte - ci permetterà di dialogare con le istituzioni e di ampliare i nostri orizzonti. Vogliamo avvicinare bambini e ragazzi a questo affascinante mondo».

