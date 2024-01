Un clamoroso errore giudiziario 

“ L’errore. Beniamino Zuncheddu, storia di un innocente condannato all’ergastolo ”.

Il libro scritto da Maria Francesca Chiappe racconta la strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991 (in edicola e nell’edizione digitale da mercoledì 7 febbraio al prezzo di 5,50 euro più quello del quotidiano) ripercorre le tappe delle indagini prima e del processo poi che hanno portato alla condanna di Zuncheddu. E poi la riapertura del caso, la revisione fino alla clamorosa sentenza di assoluzione. Dopo 32 anni e 11 mesi.Il volume ha un doppio registro di scrittura: una parte è romanzata, l’altra è cronaca fedele. Entrambe le parti, comunque, si attengono rigorosamente agli atti processuali.

Quattro uomini non tornano a casa e l’indomani all’alba i parenti vanno a cercarli all’ovile Is Coccus, su un altopiano nei dintorni di Sinnai. Quello che vedono è una carneficina: tre sono morti, uno è incredibilmente sopravvissuto a due fucilate. È il 9 gennaio 1991.

Grazie al superstite si fissa alle 18,30 del giorno prima l’ora della strage e si traccia un identikit dell’assassino che, però, aveva il volto coperto. Dopo alcune settimane il sopravvissuto cambia versione, dice di aver superato la paura che lo aveva portato a mentire e dichiara di aver visto la faccia del killer: lo descrive e poi lo riconosce attraverso una fotografia. Un altro testimone riferisce di aver sentito mesi prima un giovane minacciare di morte una delle tre vittime.Entrambi indicano un pastore di Burcei, Beniamino Zuncheddu, 27 anni, che finisce in cella. Non ha un alibi e quello fornito da due compaesani che lo avrebbero visto in paese all’ora della strage non viene considerato tale. L’imputato si dichiara innocente ma viene condannato all’ergastolo.

Nel 2016 l’avvocato Mauro Trogu avvia indagini difensive: raccoglie testimonianze e due anni dopo affida tre perizie per la ricostruzione del massacro. Il lavoro degli esperti dimostra l’impossibilità per il sopravvissuto di vedere il killer in azione nella stanza buia dove si era rifugiato, dove era stato ferito e dove era stata uccisa la terza vittima. La Procuratrice generale di Cagliari Francesca Nanni mette mano a quella storia. Il fascicolo viene trasmesso al Procuratore Paolo de Angelis che apre una nuova indagine alla ricerca di altri eventuali complici del killer. È l’inizio del percorso che porterà all’assoluzione di Beniamino Zuncheddu. Innocente, dopo 33 anni di carcere.

