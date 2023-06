«Un cittadino su 4 dovrà usare i mezzi pubblici»  

A Cagliari oggi, in una qualsiasi mattina nell’ora di punta, il traffico motorizzato, costituito da auto e moto, rappresenta il 63,44%, il trasporto pubblico assorbe una quota pari al 16,80% e chi si muove a piedi rappresenta il 19,45%. La mobilità sostenibile è relegata a una quota pari al 36,56%.

«Attraverso le azioni previste dal Pums vogliamo guadagnare 12,2 punti percentuali e per fare questo dobbiamo portare il trasporto pubblico al 25,3%», ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu presentando “CagliarinBus”.

Le risorse disponibili, circa 1,6 milioni, sono sufficienti a soddisfare circa seimila richieste. Meno delle settemila che sono arrivate nella sola mattinata di ieri, stando ai dati provvisori forniti dal Comune.

Significa che se è vero si esaudiscono le richieste «fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 24 ottobre 2023», da oggi non ci sarebbe niente da fare. In realtà chi ha fatto la richiesta ieri attraverso la app Busfinder ha appurato che la richiesta sarà confermata entro cinque giorni. Il tempo di verificarne la regolarità ed evitare, ad esempio, che una persona faccia più di una richiesta.

