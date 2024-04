Un cinghiale ucciso con una fiocina: caccia al bracconiere 

Un cinghiale arpionato con un fucile subacqueo è stato recuperato agonizzante dalla Forestale nella pineta di Sinnai durante una vasta operazione di controllo del territorio. Il cinghiale recuperato a Sinnai è morto subito dopo a causa della ferita apparsa troppo profonda. Una fine crudele per l’animale. La Forestale ora lancia un appello, invitando i cittadini di segnalare al numero telefonico 1515 eventuali notizie utili per individuare il bracconiere.

In due distinte operazioni, condotte dal personale delle Stazioni forestali di Sinnai e Uta, rispettivamente nelle pendici del massiccio dei Sette Fratelli e nel Parco regionale di Gutturu Mannu, sono state colte in flagranza di reato due persone. Prima un pensionato, Francesco Gheratzu, 74enne di Quartu e, poi, a “Gutturu mannu”, un artigiano sessantenne di Capoterra, Giuseppe Fois. Secondo l'accusa, i due erano intenti a piazzare dei lacci d'acciaio per catturare probabilmente cervi e cinghiali.

Entrambi risponderanno del reato di esercizio di caccia con mezzi non consentiti. L'artigiano di Capoterra è accusato anche di detenzione illegale di munizioni: nel corso di una perquisizione domiciliare è risultato in possesso di 50 munizioni per pistola. Sulla vicenda, la Forestale ha girato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica. (red. prov.)

