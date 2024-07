Un cimitero per cani e gatti 

Gli animali da compagnia avranno presto un luogo per la sepoltura: la Giunta ha dato il via libera alla creazione di un cimitero dedicato agli amici a quattro zampe. Capoterra, dunque, com’è già avvenuto in diverse città del nord Italia, punta ad avere uno spazio attrezzato in cui tumulare gli animali d’affezione. I prossimi passi da affrontare per far partire definitivamente il progetto sono la creazione di un regolamento apposito, e l’individuazione dell’area in cui ospitare le tombe di cani, gatti e tutti quegli animali che vivono nelle case degli essere umani.

Il sindaco

Beniamino Garau parla di una scelta di civiltà, che renderà Capoterra del tutto simile alle altre città in cui le persone possono andare a trovare i propri amici animali seppelliti in un cimitero: «Gli animali di affezione fanno ormai parte della famiglia, e quando ci lasciano provocano un dolore grande, crediamo sia giusto, quindi, che venga realizzato un luogo in cui poterli seppellire, e andarli a trovare. Ci sono ancora delle valutazione da fare, ma crediamo di aver trovato il luogo giusto: il cimitero degli animali potrebbe sorgere nel terreno che confina proprio con il camposanto. In questo modo le persone potrebbero andare a salutare i propri cari e magari, lì accanto, mettere un fiore sulla tomba del proprio cane, o del gatto che ha fatto parte della famiglia per anni».

I progetti

Katiuscia Garone, assessora al Benessere animale, spiega come il via libera alla creazione dello speciale cimitero vada nella direzione tracciata dal Comune verso il rispetto e la tutela degli animali: «Si tratta di un tema molto sentito, ci sono tante persone che vorrebbero dare una degna sepoltura al proprio cane, o al gatto, con questo progetto daremo loro la possibilità di avere un luogo in cui poterli andare a trovare quando desiderano. Il cimitero animale è solo l’ultima delle iniziative messe in campo a favore degli animali, come le campagne di microchipattura e sterilizzazione per tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo, o la spiaggia per i cani aperta nei giorni scorsi a Maddalena». Il prossimo obiettivo sarà l’apertura dell’oasi canina, che nascerà nella zona di Macchiareddu. «Il progetto è in fase realizzativa – spiega Katiuscia Garone -, non appena verranno completati gli allacci per dotare la struttura di acqua ed energia elettrica e altri piccoli interventi, l’associazione che si occuperà della gestione della struttura potrà aprire le porte agli animali senza un padrone».