Un cimitero di veicoli abbandonati 

Non solo auto bruciate. In città c’è un’altra emergenza, quella delle auto abbandonate. Carcasse lasciate per anni ai lati delle strade e nelle campagne che spesso diventano dei veri e proprio cassonetti per i rifiuti. Basta farsi un giro ad esempio in via Principessa Jolanda, per trovare una vecchia auto sommersa di rifiuti. I finestrini ormai sono stati tutti distrutti, così è un gioco da ragazzi, cercando di non essere visti, gettare dentro buste ma anche altra spazzatura come parti di biciclette, materassi consunti e così via.

Il fenomeno

Una piaga molto quartese che si fa fatica a contrastare. Sono tante infatti le auto abbandonate nel territorio che, se non vengono incendiate dai balordi, diventano appunto come dei cassonetti improvvisati o addirittura rifugio di senza tetto come capita soprattutto per i furgoncini, di cui si trova traccia ad esempio in via Sant’Antonio.I numeri per fortuna sembrano però in flessione: la ditta che si occupa del ritiro delle auto abbandonate per conto del Comune, Sicurezza e Ambiente, quest’anno ha rimosso 37 veicoli, mentre erano stati 51 nel 2024.

La ditta

«Abbiamo notato che la situazione sembra in miglioramento» spiega Stefano Cabiddu di Sicurezza Ambiente, «quelle che rimuoviamo sono soprattutto auto per cui non è possibile risalire al proprietario, che si trovano in condizioni critiche. L’anno scorso le cose erano peggiori tra auto e furgoni rimossi».

Forse perché adesso, le auto con numero di targa e telaio quasi non si vedono più lasciate tra sterrati e strade: questo perché, a seguito proprio dei costanti controlli, ci si pensa due volte prima di abbandonarle per non pagare i costi di rottamazione. Quando infatti le auto sono riconducibili ai privati, a questi vengono contestate tutte le violazioni al codice della strada e al decreto in materia di rifiuti.

Controlli serrati

Nella rimozione delle carcasse Sicurezza e Ambiente opera con il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale che sta attuando negli ultimi tempi un controllo rigido del territorio. Si cerca infatti di provvedere a portare via le carcasse appena ci sia accorge che sono state abbandonate in modo da evitare che queste siano trasformate in discariche, anche se però spesso il danno è già fatto. Per quanto riguarda i veicoli abbandonati in terreni e strade pubbliche la trafila è sempre la stessa: c’è un primo intervento degli agenti di Polizia locale che poi trasmette la documentazione alla ditta competente. Più lungo è invece l’iter quando i veicoli sono abbandonati in terreni privati.

Auto bruciate

A Sicurezza Ambiente spetta anche il ritiro delle carcasse d’auto incendiate, a meno che non ci pensi il propritario: il bilancio fino a pochi giorni fa era di 22 veicoli ma a questi bisogna aggiungere le quattro auto date alle fiamme a Sant’Andrea. Un’emergenza che riguarda soprattutto il litorale e che sta creando paura nella popolazione.

