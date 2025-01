Un cimitero di opere abbandonate 

Boroneddu, 154 abitanti di cui una decina sino a 14 anni, ha impianti sportivi, strutture polifunzionali e museali costati oltre due milioni che nessuno utilizza. Cattedrali nel deserto finanziate, costruite e mai aperte.

Sport

Non sono mai stati collaudati gli impianti sportivi a “Sa Perda longa”, iniziati nel 2018 e conclusi un anno dopo: un’area per il tiro a segno ad aria compressa e un campo per calcio a 5-7 per i quali l’Unione del Guilcier ha contratto un mutuo di 307mila euro con il Credito sportivo. Campo in erba sintetica, spogliatoi, impianti di illuminazione e solare: tutto abbandonato. «Il problema è aver messo su un impianto del genere dove non ci sono utenti. È come vendere sci a Torregrande – dice il sindaco sindaco, Angelo Mele – Chiederei a chi li ha realizzati quale fosse il senso. In un paese che è il secondo della provincia per popolazione over 65 anni forse andava pensato qualcosa di diverso. Il Comune aveva dato all’Unione in comodato gratuito il sito, un escamotage per accedere al finanziamento». E ora? «C’è stato un piccolo interesse di una società di Ghilarza, ma non ha avuto seguito. Il mio obiettivo personale, da discutere con tutti gli amministratori, sarebbe creare un centro sportivo per disabili. Ma servirebbe rivedere la struttura sulla quale inoltre non c’è chiarezza sulla titolarità. Restano da spendere 84mila euro e bisogna capire come. Per il campo da tiro forse in fase progettuale si sono trascurate alcune misure che non consentono di fare campionati».

Cultura e svago

Ma lo spreco di soldi per costruire immobili abbandonati non si ferma allo sport. Nella struttura polifunzionale i lavori si sono conclusi nel 2019 e sono stati spesi 300mila euro di fondi comunali. Dotata di cucina professionale e ampi spazi, è utilizzata sporadicamente. «Dobbiamo capire cosa poter realizzare – prosegue Mele - Di fatto è attrezzata per fare piccole cerimonie, ma il Comune non ha i mezzi per gestirla». A pochi passi il museo della fiaba e dell’arte contadina, costato oltre 600mila euro con i fondi della 37. Inaugurato nel 2005 ha aperto poche settimane e oggi è divorato dalle tarme. «Stiamo lavorando per sanificare tutto e riconvertilo». Poco distante una struttura di cui neanche gli attuali amministratori sanno a che cosa serve. «Abbiamo spazi interessanti, ma il problema è che al momento della loro progettazione non si aveva le idee chiare su cosa fare. Abbiamo provato a chiedere ai grossi market per aprire una filiale, ma non c’è interesse». E infine il parco Urgu, finanziato dalla Regione per 482mila euro con annesso museo degli insetti, che ha all’interno teche in legno pregiato, mai inaugurato. Mentre all’aperto c’è un anfiteatro e spazio per i picnic. «Viene utilizzato per scampagnate», conclude Mele.

