VaiOnline
Sant’Antioco.
16 febbraio 2026 alle 00:29

Un cimitero di barche nel porticciolo 

Ignazio Locci: «Un ostacolo ai progetti per valorizzare il lungomare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cimitero di barche tra laguna e porticciolo con una parentesi anche nel porto commerciale. Tra imbarcazioni affondate o depositate a terra nei piazzali, la promessa di rimuoverli per restituire spazio alla natura si rinnova di sei mesi in sei mesi, ma da anni ormai è pressoché invariata.

Il comandante

«Due barche - precisa il comandante del porto, Fabio Vaccaro - sono state demolite e smaltite su nostra sollecitazione e grazie alla collaborazione dei proprietari che hanno fatto fronte alle spese». Ben poco rispetto alla situazione che vede una barca affondata al largo ormai da troppo tempo, fino al punto che risulta inglobata dal fondale marino. «Giace da anni arenato in località Sa Barra in una zona fangosa, profonda qualche decina di centimetri - dice Fabio Vaccaro - premessa l’irreperibilità del proprietario, l’ubicazione del relitto non consente la possibilità di ipotizzarne un materiale recupero al fine di smaltirlo (tramite unità atte al rimorchio e alla demolizione per via della scarsa profondità delle acque, circostanza che determina l’impossibilità di avvicinarsi materialmente al relitto». Altra situazione è costituita dalla presenza, all’interno della concessione del porticciolo turistico, di un grosso relitto di imbarcazione da diporto in legno lungo la banchina di levante. «I tre relitti, sebbene ormai privi di sostanze inquinanti al loro interno - precisa il comandante Vaccaro - risultano fermi in posizioni stabili, ma continuano a costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione».

Il Comune

Adesso che il Comune ha in mente di rilanciare il lungomare, visto che è riuscito a ottenere tutti i terreni demaniali, il problema è particolarmente sentito. «Capisco che l’argomento faccia arrabbiare - dice il sindaco Ignazio Locci - però dobbiamo affrontarlo con lucidità, rispettando le regole e tutelando l’ente. Entrano in gioco competenze molto precise. Non si può intervenire in modo superficiale, perché parliamo di imbarcazioni che rientrano in ambiti regolati da normative specifiche del settore navale. Per quanto nessuno mi abbia chiesto di intervenire, il problema esiste perché poi, tutto ciò che gli altri non riescono a risolvere, lo deve fare il Comune e io non sono d’accordo. Non è mia intenzione farlo, anche perché non sarebbe corretto senza un quadro normativo chiaro caricare sulla comunità queste ingenti spese. Stiamo ancora studiando la situazione, analizzando norme e precedenti, per capire come muoverci correttamente». I proprietari di queste imbarcazioni al momento risultano in paesi extraeuropei. Qualcuno invece non sarebbe perseguibile per l’età e per le condizioni di salute. «Spesso ci si trova di fronte a persone che hanno acquistato imbarcazioni di grande valore e viene il sospetto che dietro ci possano essere comportamenti irregolari o addirittura truffe - dice Locci - però il sospetto non basta per agire. Servono elementi concreti e noi veniamo messi in difficoltà perché siamo la parte più esposta e più debole».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 