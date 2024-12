Un cimitero di auto finisce sotto chiave 

Una maxi discarica di oltre 13mila metri quadrati dove erano state accatastate più di 200 carcasse di auto, alcune pare provento di furto, in mezzo a vari tipi di rifiuti molti dei quali pericolosi e altamente inquinanti.

Gli agenti del Corpo Forestale l’hanno scoperta e messa sotto sequestro al termine di un blitz scattato nell’ambito del piano di controllo su scala regionale denominato “Sardegna linda”, finalizzato proprio a individuare aree di abbandono di rifiuti e contrastare una delle più gravi criticità ambientali del territorio.

Il cimitero d’auto

L’operazione firmata dal Nucleo investigativo del Corpo Forestale del Servizio territoriale di Cagliari ha portato a mettere i sigilli su un’area in parte demaniale che sarebbe stata occupata senza titolo. Le carcasse d’auto venivano smontate e i componenti introdotti in un circuito illegale di smaltimento. Diverse le macchine bruciate per il recupero dei metalli. Rifiuti pericolosi con impatti ambientali preoccupanti. Ritrovate anche centinaia di batterie al piombo, abbandonate e a diretto contatto con il suolo, elettrodomestici industriali, condizionatori, pneumatici e materiali altamente inquinanti come sacchi di lana di vetro. Il terreno è ora sottoposto a sequestro preventivo.

Area demaniale

L'area, di oltre un ettaro, è risultata in parte di proprietà demaniale, espropriata per la realizzazione della nuova strada statale 554. Il sequestro preventivo dell’intera zona è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Cagliari. Sotto inchiesta è finito un uomo che è indagato per gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi, incenerimento illegale di rifiuti. Ma anche di reati contro il patrimonio, tra cui usurpazione di terreni e ricettazione.

I proprietari delle auto invece rischiano denunce per omessa rottamazione e abbandono di veicoli, con la pena dell’arresto da sei mesi a due a anni e ammenda da 2.600 a 26mila euro con l’obbligo di provvedere alla rottamazione legale delle auto. Un rapporto è stato subito girato dalla Forestale al Comune di Quartu che sta predisponendo le ordinanze di ripristino ambientale dell’area.

