Un cielo ricamato con 954 centrini 

Un’altra estate con gli occhi all’insù ad ammirare i “centrini sospesi”. Domusnovas non rinuncia a quella che da ormai tre anni è diventata una sua peculiarità capace di spopolare sui social e di attirare da ogni dove frotte di curiosi in corso Repubblica ansiosi di immortalare la gigantesca composizione di centrini simile ad una “ragnatela” in cotone sospesa tra i 4 e i 5 metri d’altezza.

Le novità

Una composizione che cresce di anno in anno: dai 107 della prima edizione si è passati ai 720 centrini di varia foggia e forme dell’anno scorso, per arrivare stavolta a sfiorare il migliaio. Artefici della particolare installazione artistica, con il supporto dell’associazione Francesco Lamieri, sono sempre Rita Lillu, Paola Pau e Alessandra Stara, amiche e ricamatrici instancabili ormai note a tutti come “Le signore dalle mani d’oro”. «Quest’anno - spiega Rita Lillu - tra quelli ricavati dall’installazione dell’anno scorso, i nuovi da noi realizzati e quelli ricevuti in dono, siamo arrivati a contare 954 centrini. Grazie alle amicizie, ai gruppi social legati al ricamo ed alla crescente fama conquistata dai centrini, le donazioni arrivano per tutto l’anno.

Diversi centrini provengono dalla Toscana, dall’Emilia Romagna dal Piemonte e dalla Lombardia: l’arte dell’uncinetto non ha confini».

Il montaggio

L’installazione è ancora in fase di montaggio anche per via di un cambio nella metodologia di “sospensione” dei centrini. «Stavolta - osserva Paola Pau - abbiamo optato per delle reti metalliche alle quali collegare i centrini, un modo per distribuirli meglio e puntare all’obiettivo che non siamo riuscite a centrare l’anno scorso: fare di corso Repubblica un’intera passeggiata coperta dai centrini. Siamo un po’ in ritardo ma contiamo di aver tutto pronto per la festa patronale dell’Assunta». In questa terza edizione del progetto anche il monte granatico, dove le artigiane del ricamo si riuniscono per il lavoro, è stato “contagiato” dai centrini: «Ne abbiamo installati 50 a mezz’aria su richiesta dell’associazione mineralogica, - spiega Alessandra Stara - segno che i centrini spopolano sempre più». Non vede l’ora che sia pronta l’installazione, la sindaca Isangela Mascia: «Siamo ormai il paese dei centrini grazie ad un’opera artistica che rappresenta una comunità intera e che ha reso il percorso pedonale dai mattoncini colorati di corso Repubblica, ancora più suggestivo».

