Un ciclodromo nella cittadella sportiva 

Già sede di una tra le società ciclistiche più importanti in Sardegna, Guspini si prepara ad ospitare un'importante struttura sportiva dedicata alle due ruote.

Dopo anni di attesa verrà realizzato un ciclodromo polifunzionale, una pista di asfalto di 500 metri di lunghezza, che vedrà la luce nell'area verde compresa tra le tribune dello stadio comunale e la Statale 126,ampliando così la cittadella sportiva dove ci sono lo stadio comunale con posta d'atletica, e i due palazzetti dello sport.

La società

«Un'idea nata quattro anni fa, quando il presidente era Francesco Lisci», afferma Simone Olla, attuale direttore sportivo dell'Unione Ciclistica Guspini. «Avendo bisogno di un'impianto per l'allenamento dei più giovani, lontano dai pericoli del traffico aperto, la nostra società aveva chiesto alla precedente amministrazione, sempre guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti, di considerare la costruzione di un opera simile, e la nuova giunta ha deciso di proseguire in questa direzione e accontentare noi e i tanti giovani allievi della nostra scuola"

«Verrà inoltre allestita una pista da Trial, in prossimità del ciclodromo"» prosegue il presidente Sandro Atzeni. «In Sardegna si aggiungerà ai ciclodromi di Sarroch e Sassari, e al velodromo di Quartu, in fase di ristrutturazione».

Il movimento

La struttura omologata dalla Federazione incrementerà la pratica di uno sport che, a livello regionale, soffre un enorme gap col resto dell’Italia. «I ragazzi sono entusiasti per la costruzione del ciclodromo, che ci darà la possibilità di mettere Guspini ancora più al centro dell'attività ciclistica nel Medio Campidano. Le gare in Sardegna sono poche, in questo momento 4 dei nostri atleti categoria juniores sono in ritiro in Toscana. In due mesi avranno la possibilità di gareggiare di più, fare un'importante esperienza di vita e di sport e perchè no, farsi notare con i risultati che speriamo arriveranno», conclude Atzeni.

L'Unione Ciclistica Guspini, società dilettantistica nata nel 1979, conta attualmente 35 tesserati, dalla categoria giovanissimi ai master, che coprono una fascia di età fra i 5 e i 47 anni. Tra loro anche alcuni campioni sardi.

L’assessore allo Sport Marcello Fanari annuncia che "i lavori verranno conclusi entro la finedell'anno. «L'intervento include anche la costruzione dello skate park ai giardini pubblici Joyce Lussu e i lavori di adeguamento dei palazzetti dello Sport, mentre non abbiamo tempistiche certe sull'installazione delle torri di illuminazione all'interno dello Stadio, che comunque sono già state acquistate e preventivate". L'inaugurazione del ciclodromo potrebbe comunque coincidere con l'inaugurazione della nuova pista d'atletica. L'importo totale degli interventi sarà di 606.841 euro.

