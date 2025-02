Un ciclo di incontri su poeti e scrittori 

Inizia oggi alla Mem, nello spazio Cinteteca, la rassegna “Grandi incontri”: quattro appuntamenti con scrittori e poeti di fronte al mistero dell’uomo organizzati dall’associazione Portofranco Cagliari ETS, con il patrocinio del Comune. Il ciclo di incontri è rivolto alle studentesse e agli studenti, in particolare coloro che si stanno preparando ad affrontare l’esame di Stato.

Gli incontri

Oggi il primo appuntamento con Fedor Dostoevskij: “L’uomo è un mistero. Io mi occupo di questo mistero perché voglio essere uomo”, a cura di Giuliana Contini. Il prossimo lunedì (24 febbraio) sarà invece il turno di Giacomo Leopardi: “Il fascino della realtà e l’ineludibile domanda”, a cura ancora di Giuliana Contini. Si prosegue il 10 marco con Eugenio Montale: “Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”, a cura di Matteo Vinti. Infine la rassegna si chiuderà il 24 marzo col sommo poeta Dante: “L’intrepido viaggio nell’aldilà per conoscere l’uomo e il suo destino”, a cura sempre di Giuliana Contini.

«Scopo dell'iniziativa», spiegano gli organizzatori «è quello di riproporre il valore di alcuni grandi protagonisti della letteratura italiana e mondiale e delle loro opere, per offrire ai giovani l’opportunità di sperimentare come lo studio di un autore sia occasione di una maggiore conoscenza di se stessi, delle proprie esigenze, di ciò che nel tempo va a costituire la personalità e l’identità di ciascuno». Tutti gli incontri avranno ingresso libero con inizio alle ore 17.

