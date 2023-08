Un ciclista è stato investito ieri pomeriggio lungo la Provinciale 1, nel tratto poco prima del Rimedio, mentre arrivava da Torregrande verso la città. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 e le cause sono ancora in fase di accertamento. Le condizioni dell’uomo, per fortuna, non sembrano particolarmente gravi. Sul posto un’ambulanza del 118.