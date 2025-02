Un ciclista 70enne travolto da un’auto 

È stato accompagnato in ospedale con diverse ferite e traumi dopo essere stato travolto da un’auto. Un 70enne cagliaritano, in sella alla sua bici, stava percorrendo via Ampere, proprio davanti alla Lidl di Pirri, quando è stato colpito da una vettura. L’uomo insieme al suo mezzo sono stati trascinati per diversi metri. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 e il trasferimento in ospedale, al Brotzu, del ferito con assegnato un codice giallo. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi: l’uomo ha comunque trascorso la notte sotto la stretta osservazione del personale medico.

L’incidente è avvenuto ieri mattina. Ancora da accertare la dinamica. Su questo sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale. La vettura, con alla guida un uomo di mezza età, sarebbe arrivata dai parcheggi del supermercato trovandosi davanti la bici, trascinata insieme al 70enne.

Oltre all’ambulanza del 118, in via Ampere sono arrivate due pattuglie della Municipale. Gli agenti hanno prima sentito il conducente dell’auto e poi avviato le ricerche di altri testimoni e di eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. (m. v.)

