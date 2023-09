Un chip gratuito dall’Ats per oltre cinquanta cani 

È stata un successo la nuova giornata di microchippattura gratuita e iscrizione all’anagrafe canina organizzata nei giorni scorsi al parco Parodi di Sant’Andrea.Oltre cinquanta proprietari di cani si sono presentati dai veterinari dell’Asl per mettere in sicurezza i propri animali e trovare sempre la strada di casa.Il servizio rientra nella campagna di prevenzione del randagismo organizzata come sempre dal Comune con il servizio veterinario dell’Ats , la Garante degli Animali e il supporto degli operatori del canile Shardana.

