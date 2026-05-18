Un chilo e mezzo di droga in casa, disoccupato nei guai 

Quasi un chilo e mezzo di marijuana nascosta in casa. Droga che, secondo gli inquirenti, era destinata a finire sul mercato in particolare fra i giovanissimi. Ma il blitz dei carabinieri di alcuni giorni fa ha bloccato l’attività di un 45enne: Cristian Cadeddu, disoccupato di Marrubiu, è stato arrestato nei giorni scorsi e, dopo l’udienza di convalida, è tornato in libertà ma il giudice ha disposto l’obbligo di firma.

L’operazione dei carabinieri della stazione di Marrubiu insieme ai colleghi della sezione operativa della Compagnia di Oristano è scattata giovedì scorso nell’ambito di una più ampia attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Dopo vari accertamenti, i militari hanno fermato Cristian Cadeddu e durante la perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati un chilo 450 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento e la vendita della droga. Il disoccupato è stato arrestato e il giudice ha disposto subito i domiciliari. Il giorno dopo, assistito dall’avvocata Alessandra Borrodde, c’è stata la convalida dell’arresto e la giudice Serena Corrias ha disposto l’obbligo di firme per il 45enne. ( v. p. )

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