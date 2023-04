Un chilo e mezzo di coca ed eroina: in cella 

Il blitz è scattato ieri. Gli investigatori della Squadra Mobile tenevano sotto controllo da un po’ di tempo Cristian Busonera, 51 anni di Monserrato, conosciuto anche per la lunghissima scia di precedenti. Quando i poliziotti sono entrati in azione immaginavano dunque di trovare un discreto quantitativo di droga ma probabilmente non tutto quello che alla fine dell’operazione è stato sequestrato: un chilo e mezzo abbondante tra cocaina ed eroina, un altro mezzo chilo di sostanze “leggere”. Non solo: nelle perquisizioni nell’abitazione e in altre pertinenze a disposizione del cinquantunenne, sono stati trovati anche 16mila euro. Su disposizione del pm Daniele Caria, l’uomo (difeso dagli avvocati Fernando Vignes e Stefano Murgia) è stato accompagnato in carcere a Uta. L’interrogatorio per la convalida davanti al gip dovrebbe essere domani.

L’azione

Busonera dunque è finito nuovamente nei guai. Già al centro, in passato, di diverse indagini per spaccio ma anche per rapina, era un osservato speciale: gli investigatori della Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sospettavano che potesse essere coinvolto in qualche vicenda legata ai traffici di droga. Sul ruolo e sui compiti nessuna certezza. Ma quando i poliziotti hanno intuito che il 51enne avesse a disposizione della sostanza stupefacente, sono entrati in azione. I controlli hanno riguardato l’appartamento di Busonera ma anche altri locali a sua disposizione. Il bottino finale dell’operazione ha confermato la portata del blitz: quasi un chilo e 600 grammi tra cocaina ed eroina (sono in corso gli accertamenti in laboratorio da parte della scientifica) e un altro mezzo chilo circa di marijuana. Recuperati anche i soldi: 16mila euro. Ora dovrà attendere l’interrogatorio in carcere per raccontare eventualmente la sua verità.

I precedenti

Il 51enne ha un passato particolarmente movimentato. L’anno scorso è stato condannato, in abbreviato, a cinque anni e otto mesi per rapina, furto e spaccio: secondo le accuse era a capo delle banda che operava in città e nell’hinterland (gli episodi contestati risalgono all’aprile-ottobre 2017). Prima ancora era rimasto coinvolto nell’operazione antidroga “Dama” che aveva sgominato una banda capace di smistare migliaia di dosi alla settimana tra Cagliari e i Comuni vicini. L’elenco prosegue con una rapina a una sala giochi, un episodio con lesioni e, il 28 luglio 2000, con il tentativo di rapina della filiale della Banca di Roma, in piazza Giovanni XXIII a Cagliari, insieme a quattro complici.