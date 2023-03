Un chilo di marijuana nel forno di casa 

Durante la perquisizione, è stata ritrovata anche una confezione di 10 cartucce, calibro 16, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. Al termine della perquisizione, l’indagato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Nicoletta Mari, è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Il giudice ha fatto scarcerare l’indagato imponendogli l’obbligo di dimora.

Sulla vicenda non si hanno molti particolari con gli agenti del commissariato di Quartu che mantengono uno stretto riserbo. Non è da escludere quindi che la polizia stia allargando l’inchiesta per risalire al ruolo vero dell’uomo nella vicenda e per identificare eventuali complici. L’indagine è scattata con grande discrezione con un’attività info-investigativa, coordinata dal dirigente del Commissariato di Quartu Michele Venezia e dal sostituto Commissario Gianni Noto. Diverse le persone sentire nell’ultimo periodo dagli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria. Avanti eri, è scattata la perquisizione nella dimora dell’indagato, col sequestro di sette confezioni di nylon, contenenti complessivamente un chilo e 200 grammi di marijuana, nascosti all’interno del forno da cucina. Recuperato anche un contenitore con all’interno 14 grammi di hashisc e materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Operazione antidroga della polizia a Sinnai con l’arresto di un operaio e col recupero di oltre un chilo di marijuana. L’indagato è Roberto Cinus, 54 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Ieri mattina è comparso di fronte al giudice monocratico del tribunale di Cagliari: su richiesta del suo avvocato, Antonella Saba, l’uomo ha ottenuto i termini a difesa con la libertà anche se con l’obbligo di dimora a Sinnai. Il tutto in attesa della nuova udienza.

L’indagine

La perquisizione

Durante la perquisizione, è stata ritrovata anche una confezione di 10 cartucce, calibro 16, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. Al termine della perquisizione, l’indagato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Nicoletta Mari, è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Il giudice ha fatto scarcerare l’indagato imponendogli l’obbligo di dimora.

La polizia dal suo canto continua ad indagare con l’obiettivo di stabilire la provenienza della marijuana ed ad eventuali complici. In merito dagli uffici del Commissariato di via Firenze, a Quartu, non sono trapelate indiscrezioni.

