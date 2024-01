Un chilo di marijuana nascosta in casa: coppia ai domiciliari 

Due persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Uta, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì quando una pattuglia di carabinieri ha notato il trentottenne Alessandro Congiu, operaio del luogo noto ai militari, mentre rientrava nella sua abitazione. Insospettiti dalla sigaretta artigianale che l’uomo preparava, hanno pensato di vederci chiaro sottoponendolo a perquisizione personale, poi estesa al suo domicilio.

I sospetti dei militari avrebbero trovato conferma nell’abitazione, dove era presente anche la compagna convivente Mailin Marongiu, di trent’anni. Qui sarebbero stati rinvenuti un chilo di marijuana, due piantine della stessa sostanza, due bilancini di precisione e materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Durante il controllo sarebbero stati trovati anche due proiettili calibro 38 special. Anche la trentenne, sottoposta a perquisizione personale, sarebbe stata trovata in possesso di alcuni grammi di marijuana. Per i due è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poi, su disposizione del pm di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima, tenuta nel Tribunale di Cagliari. Gli arresti sono stati convalidati e i difensori hanno chiesto i termini a difesa. Per l’uomo disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nessuna misura invece per la convivente.

