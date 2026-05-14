Un chilo di marijuana in casa, disoccupato in cella 

Quasi un mini market della droga. È quello che un disoccupato oristanese aveva organizzato nella sua casa dove nascondeva oltre 900 grammi di marijuana. Una quantità ingente che, dopo il blitz dei carabinieri, ha spalancato le porte del carcere di Massama per Roberto Zaru, 57enne. L’uomo, assistito dall’avvocata Katia Ledda, oggi comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida.

Da tempo i militari monitoravano i movimenti del 57enne e due giorni fa è scattata l’operazione culminata con l’arresto. Prima i carabinieri hanno effettuato una accurata perquisizione all’interno dell’abitazione trovando la marijuana e, secondo quanto emerso, anche le attrezzature solitamente utilizzate per confezionare le dosi. La droga è stata subito sequestrata mentre l’uomo è stato fermato, il giudice poi ha disposto a custodia in carcere proprio alla luce della grossa quantità ritrovata a casa del disoccupato.

Questa mattina davanti alla giudice Serena Corrias è prevista l’udienza di convalida dell’arresto di Zaru, il pm che coordina l’indagine è Lorenzo Cosseddu.

Il servizio dei giorni scorsi rientra nel più ampio piano di interventi dell’Arma. Nel fine settimana, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Oristano hanno svolto un servizio straordinario di controllo per prevenire le “stragi del sabato sera” e per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi. Un minorenne è stato denunciato perché trovato in possesso di hashish, la droga è stata sequestrata. Altre quattro persone sono state denunciate perché erano alla guida dei propri veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (risultate positive al pre-test antidroga, hanno rifiutato di sottoporsi agli ulteriori accertamenti sanitari). Infine nove persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza: durante i controlli sono state ritirate diverse patenti di guida e cinque auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo. ( v. p. )

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