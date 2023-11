Un chilo di droga nello zaino 

I finanzieri hanno notato dei movimenti sospetti e sono intervenuti bloccando un uomo in piazza Matteotti: nello zaino aveva un chilo di marijuana. E in casa, nella successiva perquisizione, sono stati recuperati altri 61 grammi della stessa sostanza e di hascisc, oltre a un bilancino di precisione. Il disoccupato è stato così arrestato dai militari della compagnia cagliaritana della Guardia di Finanza. Ora si attende l’esito del processo per direttissima.

L’operazione dei finanzieri è scattata nella zona della stazione degli autobus. Un intervento in collaborazione con le unità cinofile: sono stati proprio i cani antidroga a confermare i sospetti degli investigatori, avvicinandosi all’uomo (di nazionalità italiana). La perquisizione dello zaino ha portato al recupero della droga: un chilo di marijuana che probabilmente il disoccupato stava per portare fuori dalla città. Le indagini vanno dunque avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA