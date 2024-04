Un chilo di droga nascosto in casa, scattano tre arresti 

Un piccolo mercato della droga in una casa alla periferia del paese. Le dosi erano già pronte per la piazza oristanese ma i piani di tre spacciatori sono stati rovinati dai carabinieri. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Marrubiu hanno arrestato Gianluca Biancu, 44 anni, Daniele Lobina, 30 anni barista e Angelica Lobina, 19 anni disoccupata. Il blitz è scattato nell’ambito di una serie di controlli di prevenzione e contrasto del traffico di stupefacenti: a casa dei tre, tutti residenti a Marrubiu, i carabinieri hanno trovato quasi un chilo di marijuana, 20 grammi di hascisc, bilancini di precisione e tutta l’attrezzatura che solitamente viene utilizzata per confezionare le dosi di droga. I tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, nelle prossime ore dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida; nel frattempo sono stati rimessi in libertà.

L’operazione di Marrubiu è solo l’ultima messa a segno ai carabinieri che in tutto il territorio provinciale continuano i controlli e non abbassano mai la guardia soprattutto sul fronte della coltivazione, della detenzione e dello spaccio di droga. Una settimana fa era stato arrestato Alberto Salaris, 53enne di Simaxis che era stato trovato in possesso di 13 chili di marijuana e circa trenta piantine di cannabis coltivate nel giardino di casa. Poi un ragazzo è stato denunciato a Cabras perchè trovato con pochi grammi di marijuana.

