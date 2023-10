Un chilo di droga: in manette  

Quando ha visto i poliziotti ha provato ad allontanarsi insieme a un amico. Alla fine Federico Murredda, 21 anni, disoccupato, è stato bloccato in via San Giovanni: in tasca aveva un coltello, mentre in un contenitore sistemato sotto i pantaloni c’erano diverse dosi di cocaina. Gli agenti della Squadra volante, dopo aver controllato anche l’amico lasciandolo andare perché non aveva nulla con sé, hanno proseguito gli accertamenti con la perquisizione delle casa del giovane: qui c’era il grosso della droga, più di un chilo tra marijuana, cocaina, ketamina e hascisc. Sequestrati anche i soldi, più di 700 euro. Il ventunenne, come disposto dal pm di turno, Enrico Lussu, è finito in manette.

Il processo

Ieri, nel processo per direttissima, la giudice Antonella Useli Bacchitta, ha convalidato l’arresto e, su richiesta dell’avvocato Riccardo Floris, concesso i termini a difesa a Murredda, tornato in libertà con l’obbligo di firma. Prossima udienza, il 24 ottobre, probabilmente per la scelta del rito.

Le indagini

L’operazione dei poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, è scattata nella notte tra martedì e ieri. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo a Villanova, hanno notato due giovani che alla vista della pattuglia hanno cambiato rapidamente strada. Sono stati raggiunti e identificati. Murredda aveva un piccolo precedente e soprattutto andava in giro con un coltello ben nascosto. Così gli approfondimenti successivi hanno permesso di ritrovare la droga addosso al giovane e in casa, nella sua camera da letto (sul comodino e all’interno dell’armadio). Un grosso quantitativo di marijuana (poco più di un chilo) ma anche cocaina (13 grammi), ketamina (un grammo) e una dose di hascisc. Recuperati, insieme al denaro, anche degli auricolari per smartphone acquistati, come raccontato dal giovane, da un conoscente ma senza avere alcun scontrino.

Dopo l’arresto, i poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di capire la provenienza delle sostanze stupefacenti e se il giovane gestisse un piccolo traffico di spaccio da solo o se avesse dei complici. Gli investigatori ipotizzano che, visto l’orario nel quale è stato fermato, fosse un punto di riferimento per l’acquisto di dosi da parte dei giovani che frequentano i locali notturni nel centro storico della città. Anche su questo aspetto sono in corso ulteriori approfondimenti. (m. v.)

